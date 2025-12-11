Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Названа причина интенсивных осадков в Азербайджане

    Экология
    • 11 декабря, 2025
    • 16:57
    Названа причина интенсивных осадков в Азербайджане

    Сильные осадки на территории страны наблюдались в результате влияния средиземноморского циклона.

    Как передает Report, об этом сообщила заместитель руководителя Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

    Она отметила, что в результате влияния циклона, движущегося из районов Средиземноморья, на территории страны с вечера 9 декабря начались ливневые дожди, которые 10-го числа на отдельных территориях стали еще интенсивнее и с перерывами продолжались до утра 11 декабря.

    "В горных районах - Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Загатале и на Шахдаге выпал снег. Осадки на восточных территориях страны и на Абшеронском полуострове были более интенсивными и сильными по сравнению с другими регионами. Так, общее количество осадков, выпавших на полуострове, составило 44 мм, что составляет 149% от месячной климатической нормы", - сказала Аббасова.

    По ее словам, за весь период процесса наибольшее количество осадков было зарегистрировано в Гобустане, Билясуваре - 31 мм, в Ширване и Нефтчале - 28 мм.

    Azərbaycanda müşahidə olunan güclü yağıntının səbəbi açıqlanıb
