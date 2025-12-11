Названа причина интенсивных осадков в Азербайджане

Сильные осадки на территории страны наблюдались в результате влияния средиземноморского циклона.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель руководителя Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова.

Она отметила, что в результате влияния циклона, движущегося из районов Средиземноморья, на территории страны с вечера 9 декабря начались ливневые дожди, которые 10-го числа на отдельных территориях стали еще интенсивнее и с перерывами продолжались до утра 11 декабря.

"В горных районах - Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Загатале и на Шахдаге выпал снег. Осадки на восточных территориях страны и на Абшеронском полуострове были более интенсивными и сильными по сравнению с другими регионами. Так, общее количество осадков, выпавших на полуострове, составило 44 мм, что составляет 149% от месячной климатической нормы", - сказала Аббасова.

По ее словам, за весь период процесса наибольшее количество осадков было зарегистрировано в Гобустане, Билясуваре - 31 мм, в Ширване и Нефтчале - 28 мм.