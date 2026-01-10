Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Клуб 6-го дивизиона выбил "Кристал Пэлас" из Кубка Англии по футболу

    Футбол
    • 10 января, 2026
    • 19:56
    Клуб 6-го дивизиона выбил Кристал Пэлас из Кубка Англии по футболу

    "Кристал Пэлас" со счетом 1:2 проиграл "Маклсфилду" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

    Как сообщает Report, соперник сине-бело-голубых, выступающих в шестом дивизионе чемпионата Англии, по следующей стадии определится позднее.

    Матчи 1/32 финала продлятся до 12 января.

    "Кристал Пэлас" участвует в высшем дивизионе национального первенства и является действующим победителем Кубка Англии. В прошлом сезоне команда впервые стала обладателем турнира В финале клуб переиграл "Манчестер Сити" (1:0). "Кристал Пэлас" выиграл первый престижный титул в своей истории, ранее в активе команды были победы в низших дивизионах чемпионата Англии и региональных турнирах.

    "Кристал Пэлас" АПЛ

    Последние новости

    20:34

    В иранской провинции Фарс в ходе протестов погибли 6 правоохранителей

    В регионе
    20:17

    В Загатале перевернулся легковой автомобиль, есть погибший и пострадавший

    Происшествия
    20:15

    В Болгарии изъяли из обращения более половины объема нацвалюты из-за перехода на евро

    Другие страны
    19:56

    Клуб 6-го дивизиона выбил "Кристал Пэлас" из Кубка Англии по футболу

    Футбол
    19:40

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

    Другие страны
    19:27

    МИД Сирии: Операция в Алеппо не направлена против этнических меньшинств

    Другие страны
    19:19

    В Шамахы произошло землетрясение

    Происшествия
    19:11
    Фото

    В Гусаре завершился международный турнир по горнолыжному спорту

    Индивидуальные
    18:59

    Пакистан и США проводят совместные антитеррористические учения

    Другие страны
    Лента новостей