Клуб 6-го дивизиона выбил "Кристал Пэлас" из Кубка Англии по футболу

"Кристал Пэлас" со счетом 1:2 проиграл "Маклсфилду" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

Как сообщает Report, соперник сине-бело-голубых, выступающих в шестом дивизионе чемпионата Англии, по следующей стадии определится позднее.

Матчи 1/32 финала продлятся до 12 января.

"Кристал Пэлас" участвует в высшем дивизионе национального первенства и является действующим победителем Кубка Англии. В прошлом сезоне команда впервые стала обладателем турнира В финале клуб переиграл "Манчестер Сити" (1:0). "Кристал Пэлас" выиграл первый престижный титул в своей истории, ранее в активе команды были победы в низших дивизионах чемпионата Англии и региональных турнирах.