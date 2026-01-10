В Шамахы произошло землетрясение
Происшествия
- 10 января, 2026
- 19:19
В Шамахинском районе произошло землетрясение.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,8 было зарегистрировано в 9 км к югу от станции Пиргули, на территории Шамахинского района. В эпицентре подземные толчки ощущались силой до 4 баллов, в Пиргули, Шамахе, Чухурюрде, Авахыле, Кызмейданы, Гялейбугурде и близлежащих селах - до 4–3 баллов.
Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.
Последние новости
19:40
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5Другие страны
19:27
МИД Сирии: Операция в Алеппо не направлена против этнических меньшинствДругие страны
19:19
В Шамахы произошло землетрясениеПроисшествия
19:11
Фото
В Гусаре завершился международный турнир по горнолыжному спортуИндивидуальные
18:59
Пакистан и США проводят совместные антитеррористические ученияДругие страны
18:47
Фицо: Словакия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в атомной энергетикеДругие страны
18:32
Отменены рейсы между Тегераном и ЕреваномВ регионе
18:25
Президент Южной Кореи допустил, что частные лица направили БПЛА в КНДРДругие страны
18:16