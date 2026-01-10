Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Шамахы произошло землетрясение

    Происшествия
    • 10 января, 2026
    • 19:19
    В Шамахы произошло землетрясение

    В Шамахинском районе произошло землетрясение.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

    Согласно информации, землетрясение магнитудой 3,8 было зарегистрировано в 9 км к югу от станции Пиргули, на территории Шамахинского района. В эпицентре подземные толчки ощущались силой до 4 баллов, в Пиргули, Шамахе, Чухурюрде, Авахыле, Кызмейданы, Гялейбугурде и близлежащих селах - до 4–3 баллов.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

