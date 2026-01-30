У президента США были контакты с руководством Ирана
Другие страны
- 30 января, 2026
- 06:49
Президент США Дональд Трамп в последние дни принимал участие в контактах с руководством Ирана и убеждал Тегеран не разрабатывать ядерное оружие и не применять непропорциональную силу против участников беспорядков.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете.
"Да, они у меня были, и я планирую их продолжать", - подчеркнул Трамп.
По его словам, во время контактов он предъявил им два условия: первое - нет ядерному оружию, второе - прекратить убивать протестующих. "К Ирану движется много больших и мощных кораблей ВМС США. Было бы здорово, если бы нам не пришлось их задействовать", - добавил американский лидер.
Последние новости
07:35
Amazon представил фильм "Мелания"Другие страны
07:13
Трамп выдвинул Канаде новый ультиматум, пригрозив огромными пошлинамиДругие страны
06:49
У президента США были контакты с руководством ИранаДругие страны
06:24
Родригес сообщила о телефонном разговоре с Трампом и РубиоДругие страны
06:03
Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, поставляющих нефть на КубуДругие страны
05:39
The Times: Британия внесет КСИР в список запрещенных организацийДругие страны
05:21
Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к ПутинуДругие страны
05:03
Комитет Сената США поддержал законопроект о санкциях против "теневого флота"Другие страны
04:19