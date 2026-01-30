У президента США были контакты с руководством Ирана

Президент США Дональд Трамп в последние дни принимал участие в контактах с руководством Ирана и убеждал Тегеран не разрабатывать ядерное оружие и не применять непропорциональную силу против участников беспорядков.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете.

"Да, они у меня были, и я планирую их продолжать", - подчеркнул Трамп.

По его словам, во время контактов он предъявил им два условия: первое - нет ядерному оружию, второе - прекратить убивать протестующих. "К Ирану движется много больших и мощных кораблей ВМС США. Было бы здорово, если бы нам не пришлось их задействовать", - добавил американский лидер.