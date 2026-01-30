Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    У президента США были контакты с руководством Ирана

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 06:49
    У президента США были контакты с руководством Ирана

    Президент США Дональд Трамп в последние дни принимал участие в контактах с руководством Ирана и убеждал Тегеран не разрабатывать ядерное оружие и не применять непропорциональную силу против участников беспорядков.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете.

    "Да, они у меня были, и я планирую их продолжать", - подчеркнул Трамп.

    По его словам, во время контактов он предъявил им два условия: первое - нет ядерному оружию, второе - прекратить убивать протестующих. "К Ирану движется много больших и мощных кораблей ВМС США. Было бы здорово, если бы нам не пришлось их задействовать", - добавил американский лидер.

