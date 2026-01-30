Amazon представил фильм "Мелания"

Кабинет Трампа посетил премьеру документального фильма "Мелания", профинансированного Amazon, на черной ковровой дорожке

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

На фоне сохраняющейся напряженности в Миннеаполисе и нарастающих ожиданий возможного военного удара США по Ирану ключевые фигуры администрации Дональда Трампа в четверг сделали паузу в политической повестке, чтобы посетить роскошное мероприятие, посвященное премьере дорогостоящего документального фильма о первой леди Мелании Трамп.

Картина под названием "Мелания" была профинансирована студией Amazon MGM Studios на вызывающую удивление сумму в 75 миллионов долларов. Председатель совета директоров Amazon Джефф Безос также ранее в этом году сделал взнос в инаугурационный фонд президента Дональда Трампа.