Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Amazon представил фильм "Мелания"

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 07:35
    Amazon представил фильм Мелания

    Кабинет Трампа посетил премьеру документального фильма "Мелания", профинансированного Amazon, на черной ковровой дорожке

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    На фоне сохраняющейся напряженности в Миннеаполисе и нарастающих ожиданий возможного военного удара США по Ирану ключевые фигуры администрации Дональда Трампа в четверг сделали паузу в политической повестке, чтобы посетить роскошное мероприятие, посвященное премьере дорогостоящего документального фильма о первой леди Мелании Трамп.

    Картина под названием "Мелания" была профинансирована студией Amazon MGM Studios на вызывающую удивление сумму в 75 миллионов долларов. Председатель совета директоров Amazon Джефф Безос также ранее в этом году сделал взнос в инаугурационный фонд президента Дональда Трампа.

    Дональд Трамп Мелания Трамп Amazon премьера фильма
    Ты - Король

    Последние новости

    07:35

    Amazon представил фильм "Мелания"

    Другие страны
    07:13

    Трамп выдвинул Канаде новый ультиматум, пригрозив огромными пошлинами

    Другие страны
    06:49

    У президента США были контакты с руководством Ирана

    Другие страны
    06:24

    Родригес сообщила о телефонном разговоре с Трампом и Рубио

    Другие страны
    06:03

    Трамп подписал указ о пошлинах на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу

    Другие страны
    05:39

    The Times: Британия внесет КСИР в список запрещенных организаций

    Другие страны
    05:21

    Трамп заявил о приостановке ударов по Украине после его просьбы к Путину

    Другие страны
    05:03

    Комитет Сената США поддержал законопроект о санкциях против "теневого флота"

    Другие страны
    04:19

    США ожидают, что Индия вступит в их технологический альянс Pax Silica в феврале

    Другие страны
    Лента новостей