СМИ: Параллели Бучи и Ходжалы, как не допустить повторения трагедий

В 4-ю годовщину полномасштабного вторжения России в Украину мир вспоминает еще одну печальную дату – годовщину трагедии в азербайджанском Ходжалы. Кадры из освобожденной Бучи в 2022 году для многих стали шоком, но для тех, кто помнит события в Карабахе в 1992 году, они стали болезненным дежавю.

О том, к чему приводит безнаказанность за военные преступления, и почему мировая общественность не должна хранить молчание в связи с подобными трагическими событиями, говорится в статье корреспондента Report для РБК-Украина Мубариза Асланова.

Отмечается, что трагедии в Буче и Ходжалы разделяют 30 лет, но объединяет участие российской армии и тактика террора против мирного населения.

Автор напоминает, что в ходе Ходжалинской резни в ночь на 26 февраля 1992 года при участии 366-го полка РФ город был стерт с лица земли, убиты 613 человек, среди которых женщины и дети.

В статье подчеркивается, что безнаказанность организаторов того преступления стала прецедентом для агрессии против Украины.

"Международное признание геноцида в Ходжалы началось лишь спустя десятилетия", - пишет автор, отмечая, что нападение на украинские города проходило по тому же сценарию, что и в Карабахе.

Он призывает мировую общественность дать правовую оценку оккупации и преступлениям против человечности. В противном случае эти преступления становятся прецедентом и для других народов.

"Мы живем в XXI веке, но преступления против человечности продолжаются в Восточной Европе, в мирных городах Украины... Спустя 30 лет после Ходжалинской трагедии Азербайджан освободил свою землю от оккупации. Я уверен, что украинская армия, годами оказывающая сопротивление за свою свободу, также вскоре добьется этого", - отмечает автор.