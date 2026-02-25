Иран утроил экспорт нефти на фоне наращивания военного присутствия США в регионе
В регионе
- 25 февраля, 2026
- 20:13
Иран в последние дни резко увеличил экспорт нефти, что, по мнению экспертов, может быть связано с подготовкой страны к возможной угрозе со стороны США.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.
Согласно данным аналитической компании Kpler, экспорт с острова Харг с 15 по 20 февраля составил почти 20,1 млн баррелей - почти втрое больше объема, отгруженного за те же даты в январе. Это превышает обычный ежедневный уровень страны и составляет более 3 млн баррелей в день.
Эксперты отмечают, что столь резкий рост отгрузок совпадает с усилением военного присутствия США в регионе Персидского залива, что может служить мерой предосторожности и страховкой для Тегерана.
20:13
