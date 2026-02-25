Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Иран утроил экспорт нефти на фоне наращивания военного присутствия США в регионе

    В регионе
    • 25 февраля, 2026
    • 20:13
    Иран утроил экспорт нефти на фоне наращивания военного присутствия США в регионе

    Иран в последние дни резко увеличил экспорт нефти, что, по мнению экспертов, может быть связано с подготовкой страны к возможной угрозе со стороны США.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    Согласно данным аналитической компании Kpler, экспорт с острова Харг с 15 по 20 февраля составил почти 20,1 млн баррелей - почти втрое больше объема, отгруженного за те же даты в январе. Это превышает обычный ежедневный уровень страны и составляет более 3 млн баррелей в день.

    Эксперты отмечают, что столь резкий рост отгрузок совпадает с усилением военного присутствия США в регионе Персидского залива, что может служить мерой предосторожности и страховкой для Тегерана.

    Иран США экспорт нефти

    Последние новости

    20:13

    Иран утроил экспорт нефти на фоне наращивания военного присутствия США в регионе

    В регионе
    20:02
    Видео

    Фильм "Ходжалы. Последняя свадьба..." транслируется на Youtube-канале Report - ОБНОВЛЕНО

    Мультимедиа
    19:48

    США ввели санкции против иранских нефтеэкспортеров и производителей оружия

    Другие страны
    19:47
    Фото

    В Gazelli Art House состоялся финисаж выставки Synchrony о гармонии женщины с природой

    Выставки
    19:44

    Польша намерена увеличить численность армии до полумиллиона человек

    Другие страны
    19:31

    В Баку прибыла еще одна группа украинских детей для прохождения реабилитации

    Внешняя политика
    19:27

    Бакметрополитен переходит на усиленный режим работы

    Инфраструктура
    19:21

    Китай и ФРГ поддержали завершение конфликта в Украине на основе Устава ООН

    Другие страны
    19:12
    Фото

    Аль-Джассир: ИБР привержен поддержке долгосрочных целей развития Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    Лента новостей