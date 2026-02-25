США ввели санкции против иранских нефтеэкспортеров и производителей оружия

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции против иранских нефтеэкспортеров и производителей оружия.

Как передает Report, об этом сообщает министерство финансов США.

Санкции затронули более 30 физических и юридических лиц, а также судов, участвующих в незаконной продаже иранской нефти и нефтепродуктов, а также в производстве баллистических ракет и современного обычного вооружения.

Особое внимание уделено судам, входящим в "теневой флот" Ирана, который транспортирует нефть на внешние рынки и является основным источником дохода режима для финансирования внутреннего репрессивного аппарата, поддержки террористических группировок и оружейных программ.

Кроме того, меры введены против сетей, обеспечивающих Корпус стражей исламской революции и министерство обороны Ирана материалами и оборудованием для восстановления производства ракет и беспилотников, включая экспорт UAV в третьи страны.

В 2025 году в рамках кампании OFAC уже ввело санкции против более 875 лиц, судов и воздушных судов Ирана.