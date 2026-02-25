Президент Ильхам Алиев побывал в доме переселившегося в село Ходжавенд жителя
- 25 февраля, 2026
- 20:49
Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева 25 февраля после ознакомления с проделанной работой в селе Ходжавенд побывали в доме переселившегося в село жителя Ризвана Ибрагимова.
Об этом сообщает Report.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.
Жительница: Здравствуйте, добро пожаловать.
Первая леди Мехрибан Алиева: Добрый день.
Другая жительница: Добро пожаловать.
Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.
Первая леди Мехрибан Алиева: Добрый день, здравствуйте, красавица.
Президент Ильхам Алиев: Как устроились?
Житель: Отлично, все замечательно. Да будет Аллах доволен вами.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо.
Жительница: Проходите.
Президент Ильхам Алиев: Как вам условия в доме?
Житель: Отлично, все прекрасно.
Президент Ильхам Алиев: Хорошо? Вы довольны?
Житель: Да будет Аллах доволен вами. Да хранит вас Аллах.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо, поздравляю вас с возвращением на родную землю.
Житель: Большое спасибо, да хранит Вас Аллах.
Президент Ильхам Алиев: Вы сами из этих мест?
Житель: Да.
Президент Ильхам Алиев: В этом селе жили?
Житель: Да. В то время покойный Великий лидер тоже приезжал сюда.
Президент Ильхам Алиев: В это село приезжал?
Житель: Да. Если не ошибаюсь, в 1979 году.
Президент Ильхам Алиев: Где вы жили в период оккупации?
Житель: В Баку.
Президент Ильхам Алиев: Какие там были условия?
Житель: Нормальные, слава Аллаху. Но если бы мы были здесь, было бы лучше.
Президент Ильхам Алиев: Вы здесь спустя 35 лет. В каком году вас отсюда вывезли, в 1991-м?
Житель: В день, когда взорвали самолет. Нас вывезли в тот день. А те, кто был в вертолете, погибли.
Президент Ильхам Алиев: Это было вблизи отсюда?
Житель: Да, в Гаракенде.
Президент Ильхам Алиев: На каком расстоянии отсюда оно находится?
Житель: В 17 километрах.
Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас. Живите счастливо на родной карабахской земле, в родном селе.
Жительница: Большое спасибо, благодарим Вас.
Житель: Большое спасибо, все благодаря Вам. Да хранит Вас Аллах. Да упокоит Аллах души наших шехидов.
Жительница: Мы очень рады, наша радость безгранична.
Житель: Вы подарили нам мир. Мы говорим это от всего сердца, а не просто так. Вы подарили нам новую жизнь.
Жительница: Нам вдвойне радостно, что Вы и Мехрибан ханым стали гостями нашей семьи. Благодарны Вам за заботу, большое спасибо.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо, вы этого заслуживаете. Вы много лет жили как вынужденные переселенцы, в страданиях. Этот период остался уже в истории.
Житель: Да поможет Вам Аллах, да благословит Он Вас.
Первая леди Мехрибан Алиева: Давайте сфотографируемся вместе.
Президент Ильхам Алиев: Да, пойдемте.
Здесь хорошие условия для животноводства. А как с водой?
Житель: Вода есть. Здесь каждый клочок земли плодородный. Да будет доволен Вами Аллах.
Президент Ильхам Алиев: Приусадебный участок тоже есть?
Житель: Да, 15 соток земли.
Президент Ильхам Алиев: Землю, наверное, выделят.
Мужчина (официальное лицо): Приусадебный участок составляет более 20 соток.
Президент Ильхам Алиев: А скот есть?
Житель: Иншаллах, будет.
Президент Ильхам Алиев: Конечно, должен быть.
Мужчина (официальное лицо): Здесь есть животноводческие комплексы, фермы.
Президент Ильхам Алиев: Значит, заработок здесь будет хороший.
Жительница: Иншаллах.
Президент Ильхам Алиев: Теперь все зависит от вас, государство сделало все необходимое.
Житель: Конечно. Да хранит Аллах наше государство, Вас, Вашу семью, Ваших внуков.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо, желаю вам здоровья. Живите счастливо.