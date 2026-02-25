Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Президент Ильхам Алиев побывал в доме переселившегося в село Ходжавенд жителя

    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 20:49
    Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева 25 февраля после ознакомления с проделанной работой в селе Ходжавенд побывали в доме переселившегося в село жителя Ризвана Ибрагимова.

    Об этом сообщает Report.

    Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

    Жительница: Здравствуйте, добро пожаловать.

    Первая леди Мехрибан Алиева: Добрый день.

    Другая жительница: Добро пожаловать.

    Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

    Первая леди Мехрибан Алиева: Добрый день, здравствуйте, красавица.

    Президент Ильхам Алиев: Как устроились?

    Житель: Отлично, все замечательно. Да будет Аллах доволен вами.

    Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

    Жительница: Проходите.

    Президент Ильхам Алиев: Как вам условия в доме?

    Житель: Отлично, все прекрасно.

    Президент Ильхам Алиев: Хорошо? Вы довольны?

    Житель: Да будет Аллах доволен вами. Да хранит вас Аллах.

    Президент Ильхам Алиев: Спасибо, поздравляю вас с возвращением на родную землю.

    Житель: Большое спасибо, да хранит Вас Аллах.

    Президент Ильхам Алиев: Вы сами из этих мест?

    Житель: Да.

    Президент Ильхам Алиев: В этом селе жили?

    Житель: Да. В то время покойный Великий лидер тоже приезжал сюда.

    Президент Ильхам Алиев: В это село приезжал?

    Житель: Да. Если не ошибаюсь, в 1979 году.

    Президент Ильхам Алиев: Где вы жили в период оккупации?

    Житель: В Баку.

    Президент Ильхам Алиев: Какие там были условия?

    Житель: Нормальные, слава Аллаху. Но если бы мы были здесь, было бы лучше.

    Президент Ильхам Алиев: Вы здесь спустя 35 лет. В каком году вас отсюда вывезли, в 1991-м?

    Житель: В день, когда взорвали самолет. Нас вывезли в тот день. А те, кто был в вертолете, погибли.

    Президент Ильхам Алиев: Это было вблизи отсюда?

    Житель: Да, в Гаракенде.

    Президент Ильхам Алиев: На каком расстоянии отсюда оно находится?

    Житель: В 17 километрах.

    Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас. Живите счастливо на родной карабахской земле, в родном селе.

    Жительница: Большое спасибо, благодарим Вас.

    Житель: Большое спасибо, все благодаря Вам. Да хранит Вас Аллах. Да упокоит Аллах души наших шехидов.

    Жительница: Мы очень рады, наша радость безгранична.

    Житель: Вы подарили нам мир. Мы говорим это от всего сердца, а не просто так. Вы подарили нам новую жизнь.

    Жительница: Нам вдвойне радостно, что Вы и Мехрибан ханым стали гостями нашей семьи. Благодарны Вам за заботу, большое спасибо.

    Президент Ильхам Алиев: Спасибо, вы этого заслуживаете. Вы много лет жили как вынужденные переселенцы, в страданиях. Этот период остался уже в истории.

    Житель: Да поможет Вам Аллах, да благословит Он Вас.

    Первая леди Мехрибан Алиева: Давайте сфотографируемся вместе.

    Президент Ильхам Алиев: Да, пойдемте.

    Здесь хорошие условия для животноводства. А как с водой?

    Житель: Вода есть. Здесь каждый клочок земли плодородный. Да будет доволен Вами Аллах.

    Президент Ильхам Алиев: Приусадебный участок тоже есть?

    Житель: Да, 15 соток земли.

    Президент Ильхам Алиев: Землю, наверное, выделят.

    Мужчина (официальное лицо): Приусадебный участок составляет более 20 соток.

    Президент Ильхам Алиев: А скот есть?

    Житель: Иншаллах, будет.

    Президент Ильхам Алиев: Конечно, должен быть.

    Мужчина (официальное лицо): Здесь есть животноводческие комплексы, фермы.

    Президент Ильхам Алиев: Значит, заработок здесь будет хороший.

    Жительница: Иншаллах.

    Президент Ильхам Алиев: Теперь все зависит от вас, государство сделало все необходимое.

    Житель: Конечно. Да хранит Аллах наше государство, Вас, Вашу семью, Ваших внуков.

    Президент Ильхам Алиев: Спасибо, желаю вам здоровья. Живите счастливо.

    Ильхам Алиев
