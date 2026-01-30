Родригес сообщила о телефонном разговоре с Трампом и Рубио

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о том, что у нее состоялся телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили рабочую повестку дня.

Как передает Report, об этом Родригес заявила в эфире телеканала Venezolana de Televisión

"Я получила телефонный звонок от президента США Дональда Трампа и госсекретаря США Марко Рубио, во время разговора обсуждалась рабочая повестки дня, которую разрабатывают обе страны", - сказала Родригес в эфире.

Она отметила, что в ходе беседы прорабатывались важные вопросы, в том числе о снятии ограничений на коммерческие полеты в воздушном пространстве Венесуэлы. "Пусть совершают рейсы все авиакомпании, которые должны их совершать, пусть приезжают инвесторы, которые должны приехать", - подчеркнула она.

Ранее пресс-служба уполномоченного президента Венесуэлы сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с Родригес объявил об открытии воздушного пространства над Венесуэлой и охарактеризовал отношения с нынешним руководством боливарианской республики как "очень прочные".