    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 06:24
    Родригес сообщила о телефонном разговоре с Трампом и Рубио

    Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о том, что у нее состоялся телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили рабочую повестку дня.

    Как передает Report, об этом Родригес заявила в эфире телеканала Venezolana de Televisión

    "Я получила телефонный звонок от президента США Дональда Трампа и госсекретаря США Марко Рубио, во время разговора обсуждалась рабочая повестки дня, которую разрабатывают обе страны", - сказала Родригес в эфире.

    Она отметила, что в ходе беседы прорабатывались важные вопросы, в том числе о снятии ограничений на коммерческие полеты в воздушном пространстве Венесуэлы. "Пусть совершают рейсы все авиакомпании, которые должны их совершать, пусть приезжают инвесторы, которые должны приехать", - подчеркнула она.

    Ранее пресс-служба уполномоченного президента Венесуэлы сообщила, что Трамп в телефонном разговоре с Родригес объявил об открытии воздушного пространства над Венесуэлой и охарактеризовал отношения с нынешним руководством боливарианской республики как "очень прочные".

    Лента новостей