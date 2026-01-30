The Times: Британия внесет КСИР в список запрещенных организаций

Правительство Великобритании разработает законопроект, который позволит внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) в перечень запрещенных организаций.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

По ее сведениям, законопроект представят в парламенте в течение 2026 года. Отмечается, что МИД Великобритании и служба внешней разведки МИ-6 не поддерживают внесение КСИР в черный список. Они опасаются, что подобный шаг "разрушит дипломатические каналы" между Лондоном и Тегераном и приведет к высылке британских дипломатов из Ирана.

Напомним, что 29 января глава европейской дипломатии Кая Каллас написала в соцсети X о том, что министры иностранных дел стран ЕС "сделали решающий шаг, признав КСИР террористической организацией".