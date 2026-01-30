Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    • 30 января, 2026
    • 05:39
    The Times: Британия внесет КСИР в список запрещенных организаций

    Правительство Великобритании разработает законопроект, который позволит внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) в перечень запрещенных организаций.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

    По ее сведениям, законопроект представят в парламенте в течение 2026 года. Отмечается, что МИД Великобритании и служба внешней разведки МИ-6 не поддерживают внесение КСИР в черный список. Они опасаются, что подобный шаг "разрушит дипломатические каналы" между Лондоном и Тегераном и приведет к высылке британских дипломатов из Ирана.

    Напомним, что 29 января глава европейской дипломатии Кая Каллас написала в соцсети X о том, что министры иностранных дел стран ЕС "сделали решающий шаг, признав КСИР террористической организацией".

