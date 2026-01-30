Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    • 30 января, 2026
    • 08:18
    На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки

    На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    1. Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

    2. Первая Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    4. Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

    5. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

    6. Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    7. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    8. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

    Лента новостей