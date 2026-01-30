На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки
- 30 января, 2026
- 08:18
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
Баку-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
Первая Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.