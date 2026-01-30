Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    В Турции в результате вооруженного инцидента пострадали семь человек

    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 08:26
    В Турции в результате вооруженного инцидента пострадали семь человек

    В Турции в результате вооруженного инцидента ранения получили семь человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, происшествие произошло в районе Батталгази провинции Малатья.

    Сообщается, что Мирач А. сначала открыл огонь по Мерту Й. на его рабочем месте, а затем произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья по чайхане, где тот пытался скрыться.

    В результате инцидента ранения получили Мерт Й. и еще шесть человек, находившихся в чайхане. Нападавший был оперативно задержан сотрудниками полиции.

    Отмечается, что всем семи пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в различные больницы города.

    Турция вооруженный инцидент ранения Малатья полиция
    Türkiyədə silahlı insidentdə yeddi nəfər yaralanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    09:31

    "Управление военизированной охраны" выбирает аудитора

    Финансы
    09:21

    Научно-исследовательский институт овощеводства выбирает аудитора

    Финансы
    09:20

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2026)

    Финансы
    09:18

    В Оренбурге из-за обвала грунта пострадали два человека

    В регионе
    09:16

    "Агросервис" выбирает аудитора

    Финансы
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2026)

    Финансы
    08:57

    США начали испытания новейшего атомного авианосца

    Другие
    08:26

    В Турции в результате вооруженного инцидента пострадали семь человек

    В регионе
    08:18

    На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    Лента новостей