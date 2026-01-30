В Турции в результате вооруженного инцидента пострадали семь человек
В регионе
- 30 января, 2026
- 08:26
В Турции в результате вооруженного инцидента ранения получили семь человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, происшествие произошло в районе Батталгази провинции Малатья.
Сообщается, что Мирач А. сначала открыл огонь по Мерту Й. на его рабочем месте, а затем произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья по чайхане, где тот пытался скрыться.
В результате инцидента ранения получили Мерт Й. и еще шесть человек, находившихся в чайхане. Нападавший был оперативно задержан сотрудниками полиции.
Отмечается, что всем семи пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в различные больницы города.
Последние новости
09:31
"Управление военизированной охраны" выбирает аудитораФинансы
09:21
Научно-исследовательский институт овощеводства выбирает аудитораФинансы
09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2026)Финансы
09:18
В Оренбурге из-за обвала грунта пострадали два человекаВ регионе
09:16
"Агросервис" выбирает аудитораФинансы
09:07
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2026)Финансы
08:57
США начали испытания новейшего атомного авианосцаДругие
08:26
В Турции в результате вооруженного инцидента пострадали семь человекВ регионе
08:18