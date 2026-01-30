Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Трамп выдвинул Канаде новый ультиматум, пригрозив огромными пошлинами

    Другие страны
    30 января, 2026
    07:13
    Трамп выдвинул Канаде новый ультиматум, пригрозив огромными пошлинами

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул Канаде новый ультиматум и снова пригрозил огромными пошлинами.

    Как передает Report, соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

    В нем Трамп объявил об отмене сертификаций для всех самолетов, произведенных в Канаде.

    "Исходя из того, что Канада неправомерно, незаконно и непреклонно отказалась сертифицировать самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800, которые являются одними из лучших и самых современных самолетов, когда-либо производившихся, мы отменяем сертификацию самолетов Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, крупная американская компания, не получит полную сертификацию, как это должно было произойти много лет назад", – написал он.

    США Дональд Трамп Канада госпошлины Gulfstream
    ABŞ Kanada istehsalı olan təyyarələr üçün sertifikatları ləğv edib
    Лента новостей