Трамп выдвинул Канаде новый ультиматум, пригрозив огромными пошлинами

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул Канаде новый ультиматум и снова пригрозил огромными пошлинами.

Как передает Report, соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

В нем Трамп объявил об отмене сертификаций для всех самолетов, произведенных в Канаде.

"Исходя из того, что Канада неправомерно, незаконно и непреклонно отказалась сертифицировать самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800, которые являются одними из лучших и самых современных самолетов, когда-либо производившихся, мы отменяем сертификацию самолетов Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, крупная американская компания, не получит полную сертификацию, как это должно было произойти много лет назад", – написал он.