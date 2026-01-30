США и Южная Корея не смогли достичь соглашения

Соединенные Штаты и Южная Корея не достигли соглашения в первый день очных переговоров по торговым вопросам, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины на южнокорейские товары.

Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По информации агентства, министр промышленности Южной Кореи Ким Чон Кван, посетивший Министерство торговли США в Вашингтоне для переговоров, заявил, что завтра снова встретится с министром торговли Говардом Лютником.

Напомним ранее, Трамп пожаловался в социальных сетях на то, что парламент Южной Кореи не принял законопроекты, необходимые для реализации торгового соглашения, заключенного в прошлом году, и пообещал повысить с 15% до 25% пошлины на автомобили и другие товары.