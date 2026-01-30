Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    США и Южная Корея не смогли достичь соглашения

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 08:09
    США и Южная Корея не смогли достичь соглашения

    Соединенные Штаты и Южная Корея не достигли соглашения в первый день очных переговоров по торговым вопросам, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины на южнокорейские товары.

    Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

    По информации агентства, министр промышленности Южной Кореи Ким Чон Кван, посетивший Министерство торговли США в Вашингтоне для переговоров, заявил, что завтра снова встретится с министром торговли Говардом Лютником.

    Напомним ранее, Трамп пожаловался в социальных сетях на то, что парламент Южной Кореи не принял законопроекты, необходимые для реализации торгового соглашения, заключенного в прошлом году, и пообещал повысить с 15% до 25% пошлины на автомобили и другие товары.

    США соглашение пошлины Дональд Трамп Южная Корея
    ABŞ və Cənubi Koreya razılığa gələ bilməyiblər
    US, South Korea end first day of talks without agreement
    Ты - Король

    Последние новости

    09:31

    "Управление военизированной охраны" выбирает аудитора

    Финансы
    09:21

    Научно-исследовательский институт овощеводства выбирает аудитора

    Финансы
    09:20

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2026)

    Финансы
    09:18

    В Оренбурге из-за обвала грунта пострадали два человека

    В регионе
    09:16

    "Агросервис" выбирает аудитора

    Финансы
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2026)

    Финансы
    08:57

    США начали испытания новейшего атомного авианосца

    Другие
    08:26

    В Турции в результате вооруженного инцидента пострадали семь человек

    В регионе
    08:18

    На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    Лента новостей