США и Южная Корея не смогли достичь соглашения
Другие страны
- 30 января, 2026
- 08:09
Соединенные Штаты и Южная Корея не достигли соглашения в первый день очных переговоров по торговым вопросам, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины на южнокорейские товары.
Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
По информации агентства, министр промышленности Южной Кореи Ким Чон Кван, посетивший Министерство торговли США в Вашингтоне для переговоров, заявил, что завтра снова встретится с министром торговли Говардом Лютником.
Напомним ранее, Трамп пожаловался в социальных сетях на то, что парламент Южной Кореи не принял законопроекты, необходимые для реализации торгового соглашения, заключенного в прошлом году, и пообещал повысить с 15% до 25% пошлины на автомобили и другие товары.
Последние новости
09:31
"Управление военизированной охраны" выбирает аудитораФинансы
09:21
Научно-исследовательский институт овощеводства выбирает аудитораФинансы
09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2026)Финансы
09:18
В Оренбурге из-за обвала грунта пострадали два человекаВ регионе
09:16
"Агросервис" выбирает аудитораФинансы
09:07
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2026)Финансы
08:57
США начали испытания новейшего атомного авианосцаДругие
08:26
В Турции в результате вооруженного инцидента пострадали семь человекВ регионе
08:18