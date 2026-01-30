ABŞ və Cənubi Koreya razılığa gələ bilməyiblər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    • 30 yanvar, 2026
    • 08:48
    ABŞ Prezidenti Donald Trampın ölkə mallarına tarifləri artırmaqla hədələməsindən sonra ABŞ və Cənubi Koreya üzbəüz ticarət danışıqlarının ilk günündə razılığa gələ bilməyiblər.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, bu barədə Cənubi Koreyanın "Yonhap" agentliyi xəbər yayıb.

    Vaşinqtonda ABŞ Ticarət Departamentini danışıqlar üçün ziyarət edən Cənubi Koreyanın sənaye naziri Kim Çen Kvan sabah ticarət katibi Hovard Lutniklə yenidən görüşəcəyini bildirib.

    Tramp daha əvvəl sosial mediada Cənubi Koreya parlamentinin keçən il əldə edilmiş ticarət razılaşmasını həyata keçirmək üçün zəruri olan qanun layihələrini qəbul etməməsindən şikayət edib, avtomobillərə və digər mallara tarifləri artıracağına söz verib.

    Görünür, bu açıqlamalar Seulu təəccübləndirib və rəsmilər ABŞ-ı ticarət razılaşmasına sadiq qaldıqlarına əmin etməyə tələsiblər. Bu razılaşmaya tarif endirimləri müqabilində Amerika bizneslərinə böyük investisiyalar daxildir.

