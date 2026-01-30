Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 30 yanvar, 2026
- 11:43
Bakıda daha iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Nardaran qəsəbə sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Rəşid Rasim oğlu Hüseynov hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək vəfat edib.
Bundan əlavə analoji hadisə Nərimanov rayonunda yaşanıb. Xətai küçəsi, ev 33, mənzil 12-də yaşayan 1962-ci il təvəllüdlü Elyar Calal oğlu Muradov hamam otağında dəm qazından ölüb.
Araşdırma aparılır.
