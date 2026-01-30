В Баку еще два человека скончались от отравления угарным газом
Происшествия
- 30 января, 2026
- 12:01
В Баку зафиксированы новые случаи гибели людей от отравления угарным газом.
Как сообщает Report, в поселке Нардаран 27-летний Рашид Гусейнов (1995 г.р.) скончался в ванной комнате собственного дома в результате отравления угарным газом.
Второй случай произошел в Наримановском районе столицы, где Эльяр Мурадов (1962 г.р.) скончался в ванной комнате из-за высокой концентрации угарного газа.
По данным фактам проводится расследование.
Отметим, что днем ранее, 29 января, сообщалось о гибели двоих человек в Баку от отравления угарным газом.
