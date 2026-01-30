Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Баку еще два человека скончались от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 30 января, 2026
    • 12:01
    В Баку еще два человека скончались от отравления угарным газом

    В Баку зафиксированы новые случаи гибели людей от отравления угарным газом.

    Как сообщает Report, в поселке Нардаран 27-летний Рашид Гусейнов (1995 г.р.) скончался в ванной комнате собственного дома в результате отравления угарным газом.

    Второй случай произошел в Наримановском районе столицы, где Эльяр Мурадов (1962 г.р.) скончался в ванной комнате из-за высокой концентрации угарного газа.

    По данным фактам проводится расследование.

    Отметим, что днем ранее, 29 января, сообщалось о гибели двоих человек в Баку от отравления угарным газом.

    угарный газ отравление угарным газом Баку Нардаран Наримановский район газовые приборы трагедия
    Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb
