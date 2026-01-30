İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Ötən il "SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 8 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    • 30 yanvar, 2026
    • 11:39
    Ötən il SOCAR Polymer ixrac gəlirlərini 8 %-ə yaxın artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) 57 %-lik törəməsi olan "SOCAR Polymer" MMC 255,6 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın yanvar sayında bildirilir.

    Bu, 2024-cü il ilə müqayisədə 18 milyon ABŞ dolları və yaxud 7,6 % çoxdur.

    Ötən il Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki illə müqayisədə 8,1 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    SOCAR “SOCAR Polymer” məhsul ixracı
    SOCAR Polymer увеличила экспортные доходы почти на 8%
    SOCAR Polymer's export revenues surge by nearly 8%

    Son xəbərlər

    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    19:27

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:26
    Foto

    Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti