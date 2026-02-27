"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 17:09
    İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsinə yeni yarımbənd əlavə olunub

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 7 avqust tarixli 1573 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni məzmunda yarımbənd əlavə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev müvafiq Fərman imzalayıb.

    Belə ki, yeni 3.1.16-3-cü yarımbəndə əsasən, İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu "Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında" Qanuna uyğun olaraq, qoruqların ərazilərində minatəmizləmə fəaliyyəti həyata keçirilərkən daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri aşkar edildiyi halda onların yerləşdiyi ərazidə minatəmizləmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə icazə verməlidir.

    İlham Əliyev minatəmizləmə

