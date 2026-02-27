Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Президент подписал указ о координации разминирования и охраны памятников

    Внутренняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 17:35
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в ряд нормативных актов в связи с реализацией закона "О деятельности по разминированию", уточнив порядок проведения работ на территориях историко-культурного значения.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

    Согласно изменениям, в устав Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" добавлен новый подпункт 3.1.16-3. В соответствии с ним, при разминировании на территориях заповедников, в случае обнаружения недвижимых памятников истории и культуры, управление обязано давать разрешение на проведение разминирования на соответствующем участке в порядке, установленном законом "Об охране памятников истории и культуры".

    Аналогичная норма - подпункт 3.0.33-2 - добавлена и в Положение о Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

