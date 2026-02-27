Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənib
27 fevral, 2026
- 17:11
"Sumqayıt"ın baş məşqçisi Saşa İliç "Kəpəz"lə oyunda bəsit qollar buraxmalarına təəccüblənib.
"Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bu barədə mətbuat konfransında bildirib.
O, Misli Premyer Liqasının XXII turunda Gəncə klubuna uduzduqları matç haqqında fikirlərini bölüşüb:
"İlk növbədə "Kəpəz"i təbrik edirəm. Birinci hissədə bu mövsüm ən bərbad oyunumuzu keçirdik. Belə bəsit qollar buraxdığımıza inana bilmirəm. İkinci yarıda toparlanmağa çalışsaq da, aldığımız qırmızı vərəqə hər şeyi dəyişdi. Qarşıda kubok matçımız var. Diqqətimizi ora yönəltməyə çalışacağıq".
Qeyd edək ki, "Kəpəz" - "Sumqayıt" görüşü Gəncə təmsilçisinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
