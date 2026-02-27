İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 17:11
    Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənib

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi Saşa İliç "Kəpəz"lə oyunda bəsit qollar buraxmalarına təəccüblənib.

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bu barədə mətbuat konfransında bildirib.

    O, Misli Premyer Liqasının XXII turunda Gəncə klubuna uduzduqları matç haqqında fikirlərini bölüşüb:

    "İlk növbədə "Kəpəz"i təbrik edirəm. Birinci hissədə bu mövsüm ən bərbad oyunumuzu keçirdik. Belə bəsit qollar buraxdığımıza inana bilmirəm. İkinci yarıda toparlanmağa çalışsaq da, aldığımız qırmızı vərəqə hər şeyi dəyişdi. Qarşıda kubok matçımız var. Diqqətimizi ora yönəltməyə çalışacağıq".

    Qeyd edək ki, "Kəpəz" - "Sumqayıt" görüşü Gəncə təmsilçisinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

