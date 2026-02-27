"Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdır
Futbol
- 27 fevral, 2026
- 17:05
"Qarabağ" klubunun zədələnən futbolçusu Kamilo Duran komanda ilə məşqlərə başlayacaq.
Bu barədə "Report"a Ağdam təmsilçisindən məlumat verilib.
"Klubun tibbi heyəti UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Nyukasl" ilə cavab oyununda zədələnən Kamilo Duranın vəziyyətinin yaxşı olduğunu açıqlayıb. Futbolçu komanda ilə məşqlərə başlayacaq", - deyə klubdan bildirilib.
Qeyd edək ki, kolumbiyalı oyunçu İngiltərədə 2:3 hesabı ilə məğlub olduqları matçın ikinci hissəsində sıradan çıxıb.
