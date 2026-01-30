Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    SOCAR Polymer увеличила экспортные доходы почти на 8%

    Энергетика
    • 30 января, 2026
    • 13:05
    SOCAR Polymer увеличила экспортные доходы почти на 8%

    В 2025 году компаний SOCAR Polymer экспортировала продукцию на сумму $255,6 млн, что на $18 млн или на 7,6% больше, чем в 2024 году.

    Как сообщает Report, об этом говорится в январском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Отметим, что в 2025 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и составил $3,6 млрд.

    SOCAR Polymer
    Ötən il "SOCAR Polymer" ixrac gəlirlərini 8 %-ə yaxın artırıb
    SOCAR Polymer's export revenues surge by nearly 8%
