SOCAR Polymer увеличила экспортные доходы почти на 8%

В 2025 году компаний SOCAR Polymer экспортировала продукцию на сумму $255,6 млн, что на $18 млн или на 7,6% больше, чем в 2024 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Отметим, что в 2025 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и составил $3,6 млрд.