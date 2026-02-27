Посол Швейцарии: У нас есть широкие возможности для сотрудничества с промышленными предприятиями Гянджи
Промышленность
- 27 февраля, 2026
- 23:14
Мы обладаем широкими возможностями для сотрудничества с промышленными предприятиями города Гянджа.
Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Азербайджанской Республике Томас Штели накануне встречи с главой Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамовым.
Посол отметил наличие значительного потенциала для развития сотрудничества с промышленными предприятиями Гянджи.
Отметим, что в ходе встречи также были обсуждены другие возможности расширения двустороннего сотрудничества.
