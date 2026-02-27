Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Посол Швейцарии: У нас есть широкие возможности для сотрудничества с промышленными предприятиями Гянджи

    Промышленность
    • 27 февраля, 2026
    • 23:14
    Мы обладаем широкими возможностями для сотрудничества с промышленными предприятиями города Гянджа.

    Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Азербайджанской Республике Томас Штели накануне встречи с главой Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамовым.

    Посол отметил наличие значительного потенциала для развития сотрудничества с промышленными предприятиями Гянджи.

    Отметим, что в ходе встречи также были обсуждены другие возможности расширения двустороннего сотрудничества.

    İsveçrə səfiri: Gəncədəki sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlarımız var

