Посол Швейцарии: У нас есть широкие возможности для сотрудничества с промышленными предприятиями Гянджи

Мы обладаем широкими возможностями для сотрудничества с промышленными предприятиями города Гянджа.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Азербайджанской Республике Томас Штели накануне встречи с главой Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамовым.

Посол отметил наличие значительного потенциала для развития сотрудничества с промышленными предприятиями Гянджи.

Отметим, что в ходе встречи также были обсуждены другие возможности расширения двустороннего сотрудничества.