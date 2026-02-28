В Гаване велосипедный бум на фоне приостановления поставки топлива на Кубу

Жители Гаваны достают из кладовок старые велосипеды, латают изношенные шины и в некоторых случаях впервые учатся ездить - на фоне нарастающего дефицита топлива на Кубе после того, как США взяли под контроль экспорт венесуэльской нефти.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что Венесуэла, ключевой союзник Кубы, более четверти века была главным поставщиком нефти и топлива на коммунистический остров - до тех пор, пока в январе США не взяли под контроль венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Приостановление этих поставок загнало кубинцев в еще более жесткий режим выживания: им приходится сталкиваться с все более продолжительными отключениями электроэнергии и резким ростом цен на продукты и транспорт, а также на само топливо - когда его вообще удается достать. Поставки топлива на Кубу из Мексики также недавно прекратились после того, как США пригрозили ввести пошлины против стран, поставляющих нефть островному государству.

В Гаване все больше людей переходят на электромобили и в спешке устанавливают солнечные панели на крышах домов и предприятий.