    Посол Азербайджана в Сербии: Зангезурский коридор следует рассматривать в более широком контексте

    Зангезурский коридор следует рассматривать в более широком контексте открытия коммуникаций в регионе.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия Кямиль Хасиев, выступая на круглом столе в Белграде на тему "Перспективы мира, сотрудничества и безопасности: Азербайджан и Армения после Вашингтонского саммита".

    Дипломат подчеркнул, что вопрос Зангезурского коридора, который через территорию Армении соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном, всегда имел ключевое значение в контексте мирных усилий:

    "На протяжении трех десятилетий этот регион Азербайджана фактически находился в условиях блокады. В ходе исторического саммита в Вашингтоне была достигнута договоренность о создании маршрута Трампа (TRIPP) с целью решения данной проблемы. Идея заключается в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок в обоих направлениях. Однако данный коридор следует оценивать в более широкой рамке - в контексте открытия региональных коммуникаций".

    По словам посла, Зангезурский коридор может также использоваться как один из маршрутов Срединного коридора, пролегающего из Китая и Дальнего Востока через Центральную Азию, Южный Кавказ и Черное море в Европу.

    "Это, в свою очередь, позволит осуществлять сухопутные грузовые перевозки в Европу и в обратном направлении через территорию братской Турции, используя ее развитые железнодорожные и автомобильные транспортные сети, и принесет значительную выгоду обеим странам региона", - отметил посол.

    Кямиль Хасиев также обратил внимание на масштабные работы по восстановлению и реконструкции, реализуемые Азербайджаном на освобожденных территориях за последние пять лет.

    "С целью обеспечения возвращения сотен тысяч бывших вынужденных переселенцев в их родные города и села были построены новые дороги, аэропорты, электростанции, школы и общественные здания. Все эти проекты реконструкции основаны на экологически чистой, "зеленой" энергетической концепции. Кроме того, Азербайджан реализует ряд крупных проектов, направленных на увеличение производства зеленой энергии путем строительства ветровых и солнечных электростанций в различных регионах страны", - заключил дипломат.

