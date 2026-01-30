İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Bakıda ilk dəfə yerli və xarici sosial layihələr qiymətləndiriləcək

    Sosial müdafiə
    • 30 yanvar, 2026
    • 11:31
    Bakıda ilk dəfə yerli və xarici sosial layihələr qiymətləndiriləcək

    Bu il keçiriləcək II "SOCGOV 2025: Süni zəka İnsan və Transformasiya üçün" 2026 çərçivəsində Azərbaycandan və digər ölkələrdən sosial layihələrin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu DOST Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov 2025-ci ilin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, "SOCGOV 2026"da ilk dəfə olaraq sosial müdafiə, əmək sahəsində layihələr mükafatlandırılacaq və bununla bağlı müvafiq işlərə başlanılıb.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Bakıda ilk dəfə "SOCGOV 2025: Süni zəka, insan və transformasiya üçün" adlı beynəlxalq konfrans keçirilib.

    SOCGOV2026 DOST Agentliyi Fərid Məmmədov
    В рамках "SOCGOV-2026" оценят социальные проекты Азербайджана и других стран

    Son xəbərlər

    20:41

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib

    Futbol
    20:41

    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir

    Xarici siyasət
    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti