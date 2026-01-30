Bakıda ilk dəfə yerli və xarici sosial layihələr qiymətləndiriləcək
Sosial müdafiə
- 30 yanvar, 2026
- 11:31
Bu il keçiriləcək II "SOCGOV 2025: Süni zəka İnsan və Transformasiya üçün" 2026 çərçivəsində Azərbaycandan və digər ölkələrdən sosial layihələrin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bunu DOST Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Məmmədov 2025-ci ilin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, "SOCGOV 2026"da ilk dəfə olaraq sosial müdafiə, əmək sahəsində layihələr mükafatlandırılacaq və bununla bağlı müvafiq işlərə başlanılıb.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Bakıda ilk dəfə "SOCGOV 2025: Süni zəka, insan və transformasiya üçün" adlı beynəlxalq konfrans keçirilib.
