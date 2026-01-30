В рамках "SOCGOV-2026" оценят социальные проекты Азербайджана и других стран
Социальная защита
- 30 января, 2026
- 12:40
В рамках II форума "SOCGOV-2026: Искусственный интеллект для человека и трансформации" планируется оценка социальных проектов Азербайджана и других стран.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.
По его словам, в рамках "SOCGOV-2026" впервые будут награждаться проекты в сфере социальной защиты и труда, и соответствующая подготовительная работа уже начата.
Напомним, что первая международная конференция "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации" состоялась в Баку в 2025 году.
