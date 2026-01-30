В рамках "SOCGOV-2026" оценят социальные проекты Азербайджана и других стран

В рамках II форума "SOCGOV-2026: Искусственный интеллект для человека и трансформации" планируется оценка социальных проектов Азербайджана и других стран.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По его словам, в рамках "SOCGOV-2026" впервые будут награждаться проекты в сфере социальной защиты и труда, и соответствующая подготовительная работа уже начата.

Напомним, что первая международная конференция "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации" состоялась в Баку в 2025 году.