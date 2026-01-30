Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В рамках "SOCGOV-2026" оценят социальные проекты Азербайджана и других стран

    Социальная защита
    • 30 января, 2026
    • 12:40
    В рамках SOCGOV-2026 оценят социальные проекты Азербайджана и других стран

    В рамках II форума "SOCGOV-2026: Искусственный интеллект для человека и трансформации" планируется оценка социальных проектов Азербайджана и других стран.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

    По его словам, в рамках "SOCGOV-2026" впервые будут награждаться проекты в сфере социальной защиты и труда, и соответствующая подготовительная работа уже начата.

    Напомним, что первая международная конференция "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации" состоялась в Баку в 2025 году.

    SOCGOV-2026 Фарид Мамедов Агентство DOST социальные проекты
    Bakıda ilk dəfə yerli və xarici sosial layihələr qiymətləndiriləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    20:39

    Япония рассчитывает расширить сотрудничество с Азербайджаном в "зеленой" энергетике

    Энергетика
    20:35

    Посол Японии: Токио проявляет большой интерес к WUF13

    Внешняя политика
    19:54

    США ввели санкции против главы МВД Ирана и других чиновников

    Другие страны
    19:53

    В Армении продлили арест брату Гарегина II

    В регионе
    19:48

    Президент освободил от должности главу ИВ Гарадагского района

    Внутренняя политика
    19:23

    Наставник "Карабаха" назвал "Ньюкасл" серьезным соперником

    Футбол
    19:17

    Израиль объявил временного поверенного в делах ЮАР персоной нон-грата

    Другие страны
    19:13
    Фото

    Япония наградила азербайджанского педагога высшей государственной наградой

    Внешняя политика
    19:10

    Посол Бельгии: Транспортное партнерство Азербайджана и ЕС приносит выгоды всему региону

    Инфраструктура
    Лента новостей