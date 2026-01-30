İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Koul Palmer "Mançester Yunayted"ə keçməyəcək

    Futbol
    • 30 yanvar, 2026
    • 11:53
    Koul Palmer Mançester Yunaytedə keçməyəcək

    İngiltərə millisinin və "Çelsi" klubunun yarımmüdafiəçisi Koul Palmer "Mançester Yunayted"ə transfer olunmayacaq.

    "Report" "The Mirror"a istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar"ın rəhbərliyi potensial sövdələşmə üçün tələb olunan böyük maliyyə xərclərinə görə ulduz futbolçunun alınması variantını istisna edir.

    Hazırda 23 yaşlı yarımmüdafiəçinin bazar dəyəri 120 milyon avrodur.

    Qeyd edək ki, K.Palmerin "Çelsi" ilə hazırkı müqaviləsinin müddəti 2033-cü ilin yayına qədərdir. O, İngiltərə Premyer Liqasının cari mövsümündə keçirdiyi 12 qarşılaşmada ikisi penaltidən olmaqla 4 qol vurub.

