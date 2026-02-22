İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Dünya Kuboku: Mixail Malkin qızıl, Tofiq Əliyev gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    • 22 fevral, 2026
    • 14:14
    Dünya Kuboku: Mixail Malkin qızıl, Tofiq Əliyev gümüş medal qazanıb

    Azərbaycan gimnastları Tofiq Əliyev və Mixail Malkin Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda uğurlu çıxış ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, tamblinqçilərin hər ikisi medal qazanıblar.

    Tofiq Əliyev gümüş, Mixail Malkin qızıl mükafata sahib çıxıb.

    Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku bu gün başa çatacaq. Daha əvvəl batutçu Selcan Mahsudova da gümüş medala yiyələnib.

    Gimnastika Dünya Kuboku medal
    Кубок мира: Михаил Малкин завоевал золото, Тофик Алиев - серебро

    Son xəbərlər

    14:28

    Lvovdakı terroru törədən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    14:14

    Dünya Kuboku: Mixail Malkin qızıl, Tofiq Əliyev gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    13:50

    Sibiqa: Rusiya Ukraynanı atəşə tutmaqla diplomatiyanı baltalayır

    Digər ölkələr
    13:34

    Selcan Mahsudova: "Dünya Kubokunda medal qazanmaq motivasiyamı artıracaq"

    Fərdi
    13:30

    "Reuters": İran və ABŞ arasında martın əvvəlində saziş imzalana bilər

    Region
    13:11

    Zelenski: Moskva diplomatiyanı deyil, zərbələri üstün tutur

    Digər ölkələr
    13:01

    Pezeşkian: İran nüvə danışıqlarında ABŞ-nin təzyiqinə təslim olmayacaq

    Region
    12:51
    Foto

    Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunub

    Region
    12:43

    Lvovda baş verən partlayışlarda bir nəfər ölüb, 20-dən çox insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti