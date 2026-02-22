Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Кубок мира: Михаил Малкин завоевал золото, Тофик Алиев - серебро

    Индивидуальные
    • 22 февраля, 2026
    • 14:20
    Кубок мира: Михаил Малкин завоевал золото, Тофик Алиев - серебро

    Азербайджанские гимнасты Тофик Алиев и Михаил Малкин успешно выступили на этапе Кубка мира, проходящем в Баку.

    Как сообщает Report, оба тамблингиста поднялись на пьедестал почета.

    Тофик Алиев стал серебряным призером, а Михаил Малкин завоевал золотую медаль.

    Отметим, что Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу, проходящий на Национальной арене гимнастики, завершится сегодня. Ранее батутистка Сельджан Махсудова также выиграла серебряную медаль.

    Dünya Kuboku: Mixail Malkin qızıl, Tofiq Əliyev gümüş medal qazanıb
