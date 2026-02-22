İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Selcan Mahsudova: "Dünya Kubokunda medal qazanmaq motivasiyamı artıracaq"

    Fərdi
    • 22 fevral, 2026
    • 13:34
    Selcan Mahsudova: Dünya Kubokunda medal qazanmaq motivasiyamı artıracaq

    Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda medal qazanmaq Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudovanın motivasiyasını artıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, 22 yaşlı idmançı bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Batutçu mükafatçılar sırasına düşdüyü üçün sevindiyini söyləyib:

    "Dünənki nəticədən daha yaxşısına nail oldum və şəxsi rekordumu yenilədim. Bu medal gələcəkdəki yarışlara müsbət təsir edəcək, mənə əlavə stimul verəcək və motivasiyam artacaq. Niderlanddakı Dünya Kubokuna da qatılacağam. Orada daha yaxşı çıxış etməyə çalışacağam".

    O, beşinci yeri tutan qardaşı Maqsud Mahsudovdan medal gözlədiyini söyləyib:

    "Hamımız onun güclü idmançı olduğunu bilirik. Məşqlərdə yaxşı idi. Amma yarışda alınmadı. 19 yaşı var. Gələcəkdə yaxşı nəticələr əldə edəcək. Bu gün də çıxışları davam edəcək".

    Mahsudova builki Avropa çempionatında medal qazanacağına inandığını deyib:

    "Daha əvvəl Avropa çempionatlarında maraqlı nəticələrim olub. Müxtəlif vaxtlarda altıncı, beşinci və dördüncü yeri tutmuşam. Bu dəfə medal qazanacağıma inanıram".

    Dünya Kuboku Selcan Mahsudova Gimnastika

    Son xəbərlər

    14:28

    Lvovdakı terroru törədən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    14:14

    Dünya Kuboku: Mixail Malkin qızıl, Tofiq Əliyev gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    13:50

    Sibiqa: Rusiya Ukraynanı atəşə tutmaqla diplomatiyanı baltalayır

    Digər ölkələr
    13:34

    Selcan Mahsudova: "Dünya Kubokunda medal qazanmaq motivasiyamı artıracaq"

    Fərdi
    13:30

    "Reuters": İran və ABŞ arasında martın əvvəlində saziş imzalana bilər

    Region
    13:11

    Zelenski: Moskva diplomatiyanı deyil, zərbələri üstün tutur

    Digər ölkələr
    13:01

    Pezeşkian: İran nüvə danışıqlarında ABŞ-nin təzyiqinə təslim olmayacaq

    Region
    12:51
    Foto

    Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Xocalı faciəsinin ildönümü qeyd olunub

    Region
    12:43

    Lvovda baş verən partlayışlarda bir nəfər ölüb, 20-dən çox insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti