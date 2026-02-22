İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Region
    • 22 fevral, 2026
    • 14:45
    İranda etiraz edən tələbələrin 27-si öldürülüb

    İranda son günlərdə yenidən başlayan etiraz aksiyalarında 27 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Təhsil Nazirliyinin informasiya mərkəzinin rəhbəri Hüseyn Sadeqi məlumat verib.

    O qeyd edib ki, son iğtişaşlarda həlak olanlar arasında beş müəllim və 22 tələbə də var.

    Qeyd edək ki, İranda etirazlar 21 fevralda, yeni tədrisin ilk günündə yenidən başlayıb.

    Tehranın bir neçə universitetinin tələbələri kampuslarında toplaşaraq hökumət əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Əllərində plakatlar tutan bəzi tələbələr yanvar etirazları zamanı hakimiyyət orqanları tərəfindən saxlanılan qrup yoldaşlarının azad edilməsini tələb ediblər.

    Bir neçə media orqanı nümayişlərin toqquşmalara çevrildiyini bildirir.

    В Иране в ходе возобновившихся протестов погибли около 30 студентов и учителей

