В Иране в ходе возобновившихся протестов погибли около 30 студентов и учителей

В Иране в ходе возобновившихся в последние дни протестов, которые перешли в беспорядки, погибли 27 человек.

Как сообщает Report cо ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил руководитель информационного центра Министерства образования исламской республики Хоссейн Садеги.

"Среди погибших в недавних беспорядках 5 преподавателей и 22 студента", - отметил он.

Отметим, что в Иране 21 февраля, в первый день нового учебного семестра, возобновились протесты. Студенты нескольких университетов Тегерана собрались на территории своих кампусов и скандировали антиправительственные лозунги.

Часть студентов с плакатами в руках потребовала освободить их однокурсников, задержанных властями в ходе январских протестов. Ряд СМИ отмечают, что демонстрации переросли в столкновения.