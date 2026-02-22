В Иране в ходе возобновившихся протестов погибли около 30 студентов и учителей
В Иране в ходе возобновившихся в последние дни протестов, которые перешли в беспорядки, погибли 27 человек.
Как сообщает Report cо ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил руководитель информационного центра Министерства образования исламской республики Хоссейн Садеги.
"Среди погибших в недавних беспорядках 5 преподавателей и 22 студента", - отметил он.
Отметим, что в Иране 21 февраля, в первый день нового учебного семестра, возобновились протесты. Студенты нескольких университетов Тегерана собрались на территории своих кампусов и скандировали антиправительственные лозунги.
Часть студентов с плакатами в руках потребовала освободить их однокурсников, задержанных властями в ходе январских протестов. Ряд СМИ отмечают, что демонстрации переросли в столкновения.