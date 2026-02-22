Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Иране в ходе возобновившихся протестов погибли около 30 студентов и учителей

    В регионе
    • 22 февраля, 2026
    • 14:33
    В Иране в ходе возобновившихся протестов погибли около 30 студентов и учителей

    В Иране в ходе возобновившихся в последние дни протестов, которые перешли в беспорядки, погибли 27 человек.

    Как сообщает Report cо ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил руководитель информационного центра Министерства образования исламской республики Хоссейн Садеги.

    "Среди погибших в недавних беспорядках 5 преподавателей и 22 студента", - отметил он.

    Отметим, что в Иране 21 февраля, в первый день нового учебного семестра, возобновились протесты. Студенты нескольких университетов Тегерана собрались на территории своих кампусов и скандировали антиправительственные лозунги.

    Часть студентов с плакатами в руках потребовала освободить их однокурсников, задержанных властями в ходе январских протестов. Ряд СМИ отмечают, что демонстрации переросли в столкновения.

    Иран протесты студенты
    İranda etiraz edən tələbələrin 27-si öldürülüb
    Ты - Король

    Последние новости

    14:52

    Торговые переговоры Индии и США перенесены на фоне повышения пошлин

    Другие страны
    14:40

    Венгрия приняла решение не прекращать поставки электричества Украине

    Другие страны
    14:33

    В Иране в ходе возобновившихся протестов погибли около 30 студентов и учителей

    В регионе
    14:20
    Фото

    Кубок мира: Михаил Малкин завоевал золото, Тофик Алиев - серебро

    Индивидуальные
    14:07

    Минобороны Дании: Гренландии не нужно госпитальное судно США

    Другие страны
    13:51

    Задержан подозреваемый в совершении теракта во Львове

    Другие страны
    13:35
    Фото

    В Болниси состоялось мероприятие по случаю годовщины Ходжалинского геноцида

    В регионе
    13:14

    Пезешкиан: Иран не пойдет на уступки в переговорах под давлением США

    В регионе
    13:05

    Reuters: Иран и США расходятся во взглядах на снятие санкций

    В регионе
    Лента новостей