МИД Сирии: Операция в Алеппо не направлена против этнических меньшинств

Ограниченная операция по обеспечению безопасности в отдельных районах Алеппо не является военной кампанией и не направлена против этнических или религиозных меньшинств.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД в переходном правительстве Сирии.

Согласно заявлению, "сирийское правительство провело ограниченную операцию по обеспечению правопорядка в отдельных районах Алеппо, а именно в Шейх-Масуде и Ашрафие". Эти меры были приняты "для восстановления общественного порядка и защиты гражданского населения после неоднократных нарушений договоренностей по безопасности", достигнутых с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), которые нанесли ущерб мирным жителям. "Заявляем, что данная интервенция не является военной кампанией, не влечет за собой демографических изменений и не направлена против какой-либо группы населения по этническим или религиозным признакам", - подчеркивается в тексте.

МИД указал, что правительство "уделяет первостепенное внимание защите гражданского населения, создавая пункты оперативного реагирования и открывая безопасные гуманитарные коридоры".