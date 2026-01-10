Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    МИД Сирии: Операция в Алеппо не направлена против этнических меньшинств

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 19:27
    МИД Сирии: Операция в Алеппо не направлена против этнических меньшинств

    Ограниченная операция по обеспечению безопасности в отдельных районах Алеппо не является военной кампанией и не направлена против этнических или религиозных меньшинств.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД в переходном правительстве Сирии.

    Согласно заявлению, "сирийское правительство провело ограниченную операцию по обеспечению правопорядка в отдельных районах Алеппо, а именно в Шейх-Масуде и Ашрафие". Эти меры были приняты "для восстановления общественного порядка и защиты гражданского населения после неоднократных нарушений договоренностей по безопасности", достигнутых с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС), которые нанесли ущерб мирным жителям. "Заявляем, что данная интервенция не является военной кампанией, не влечет за собой демографических изменений и не направлена против какой-либо группы населения по этническим или религиозным признакам", - подчеркивается в тексте.

    МИД указал, что правительство "уделяет первостепенное внимание защите гражданского населения, создавая пункты оперативного реагирования и открывая безопасные гуманитарные коридоры".

