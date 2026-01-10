Пакистан и США проводят совместные антитеррористические учения

Подразделения вооруженных сил (ВС) Пакистана и США начали сегодня совместные антитеррористические маневры Inspired Gambit-2026.

Как передает Report, об этом сообщило межведомственное управление по связям с общественностью ВС Пакистана.

По его данным, двухнедельные учения проводятся на базе Национального контртеррористического центра в городе Пабби северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Согласно информации, цель учений - укрепление оперативной совместимости подразделений ВС двух стран, а также обмен опытом проведения операций по борьбе с терроризмом. Отмечается, что особое внимание будет уделено отработке навыков ведения боевых действий в условиях плотной городской застройки.