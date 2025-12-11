"Daşkəsən Dəmir Filiz" выбрал страховщика
Компания "Daşkəsən Dəmir Filiz" подвела итоги открытого тендера на добровольное страхование легкового автомобиля марки BMW 740I, а также на страхование беспилотного летательного аппарата марки DJI Matrice 350 RTK и гражданской ответственности по нему.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стал PAŞA Sığorta.
Компании-победителю будет выплачено 9,5 тысяч манатов.
