"Daşkəsən Dəmir Filiz" выбрал страховщика

Компания "Daşkəsən Dəmir Filiz" подвела итоги открытого тендера на добровольное страхование легкового автомобиля марки BMW 740I, а также на страхование беспилотного летательного аппарата марки DJI Matrice 350 RTK и гражданской ответственности по нему.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стал PAŞA Sığorta.

Компании-победителю будет выплачено 9,5 тысяч манатов.