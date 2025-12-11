Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    "Daşkəsən Dəmir Filiz" выбрал страховщика

    Финансы
    • 11 декабря, 2025
    • 17:03
    Daşkəsən Dəmir Filiz выбрал страховщика

    Компания "Daşkəsən Dəmir Filiz" подвела итоги открытого тендера на добровольное страхование легкового автомобиля марки BMW 740I, а также на страхование беспилотного летательного аппарата марки DJI Matrice 350 RTK и гражданской ответственности по нему.

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стал PAŞA Sığorta.

    Компании-победителю будет выплачено 9,5 тысяч манатов.

