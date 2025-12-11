"Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçib
Maliyyə
- 11 dekabr, 2025
- 16:49
"AzerGold" QSC-nin tabeliyindəki "Daşkəsən Dəmir Filiz" MMC BMW 740I markalı minik avtomobilinin könüllü (KASKO) sığortalanması, eləcə də "DJI Matrice 350 RTK" markalı pilotsuz uçuş aparatının (PUA) özünün, eləcə də ona görə mülki məsuliyyətinin sığortalanması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "PAŞA Sığorta" ASC-dir.
Qalib şirkətə 9,5 min manat ödəniləcək.
