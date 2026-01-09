Financial Times: Гренландия может провести переговоры с США без участия Дании

Глава МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт намекнула на возможность проведения встречи с представителями США без участия Дании.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, Мотцфельдт высказалась о том, что остров должен "находиться в авангарде" любых переговоров с американской стороной, так как они нужны друг другу.

Тем временем, осведомленные источники Reuters сообщили, что в Вашингтоне обсуждают возможные выплаты жителям острова, чтобы убедить их отделиться от Дании и войти в состав США. Точная сумма пока не установлена, однако речь может идти о 10-100 тысячах долларов.

При этом социологический опрос компании Verian свидетельствует, что 85% гренландцев не хотят становиться американцами, поскольку считают, что в Дании уровень жизни намного выше.