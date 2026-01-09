Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Посол: Среди членов экипажа судна Bella 1 есть граждане Украины

    Другие страны
    09 января, 2026
    • 22:53
    Посол: Среди членов экипажа судна Bella 1 есть граждане Украины

    Среди членов экипажа шедшего под российским флагом судна Bella 1 (Marinera), задержанного США 7 января, есть граждане Украины.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в Telegram сообщила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина.

    "Мы находимся в постоянном контакте с американскими компетентными органами и уже проинформировали Госдепартамент о необходимости обеспечения консульского доступа к нашим гражданам", – написала дипломат.

    По словам Стефанишиной, посольство Украины "держит ситуацию под контролем и принимает все необходимые меры для установления связи с украинскими гражданами".

    Напомним, что США 7 января взяли под контроль в Северной Атлантике вблизи Великобритании нефтяной танкер Marinera. Судно, сменившее название с Bella 1 на Marinera, в прошлом месяце подверглось преследованию со стороны Береговой охраны США у берегов Венесуэлы.

    На судне находились 28 человек.

