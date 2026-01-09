İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Səfir: "Bella 1" gəmisinin heyət üzvləri arasında Ukrayna vətəndaşları var

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 23:29
    Səfir: Bella 1 gəmisinin heyət üzvləri arasında Ukrayna vətəndaşları var

    Yanvarın 7-də ABŞ tərəfindən saxlanılmış Rusiya bayrağı altında üzən "Bella 1" ("Marinera") gəmisinin heyət üzvləri arasında Ukrayna vətəndaşları da var.

    "Report"un "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən məlumatına görə, bu barədə Ukraynanın Vaşinqtondakı səfiri Olqa Stefanişina "Telegram" kanalında bildirib.

    "Biz ABŞ-nin səlahiyyətli orqanları ilə daimi təmasdayıq və artıq Dövlət Departamentini vətəndaşlarımıza konsulluq çıxışının təmin edilməsinin zəruriliyi barədə məlumatlandırmışıq", – deyə diplomat qeyd edib.

    Stefanişinanın sözlərinə görə, Ukrayna səfirliyi vəziyyəti nəzarətdə saxlayır və Ukrayna vətəndaşları ilə əlaqə yaratmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görür.

    Xatırladaq ki, yanvarın 7-də ABŞ Şimali Atlantikada, Böyük Britaniya yaxınlığında "Marinera" neft tankerini nəzarətə götürüb. Adını "Bella 1"dən "Marinera"ya dəyişən gəmi, ötən ay Venesuela sahillərində ABŞ Sahil Mühafizəsi tərəfindən təqib olunub.

    Gəmidə 28 nəfər olub.

    Ukrayna "Bella 1" gəmi
    Посол: Среди членов экипажа судна Bella 1 есть граждане Украины

    Son xəbərlər

    23:49

    Ukrayna humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    23:38

    Hakan Fidan: İranın region ölkələri ilə normal münasibət qurması yaxşı olardı

    Region
    23:30

    Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsi ilə bağlı bəyannamə gələn həftə hazırlana bilər

    Region
    23:29

    Səfir: "Bella 1" gəmisinin heyət üzvləri arasında Ukrayna vətəndaşları var

    Digər ölkələr
    23:20

    Neftçalada avtomobil kanala aşıb, ölən var

    Hadisə
    23:08

    Türkiyənin XİN başçısı: Yaxın Şərqdə vəziyyəti gərginləşdirən ünsürlər bir mərkəzdən idarə olunur

    Region
    23:04

    AK rəhbəri: Aİ-MERCOSUR sazişi siyasi əməkdaşlıq üçün də baza olacaq

    Digər ölkələr
    22:58

    Fidan: SDQ ilə dialoq yox, güc yolu ilə nəyəsə nail olmaq mümkündür

    Region
    22:48
    Foto

    Rəşad Nəbiyev Şabran Cüdo Təlim Mərkəzinə baxış keçirib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti