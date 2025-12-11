Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Военная делегация Узбекистана побывала в Центре кибербезопасности

    Армия
    • 11 декабря, 2025
    • 16:47
    Военная делегация Узбекистана побывала в Центре кибербезопасности

    Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев вместе с делегацией побывали в Центре кибербезопасности.

    Как сообщили Report в Минобороны Азербайджана, гостям была представлена широкая информация о мерах по обеспечению кибербезопасности современной системы вооружения и информационно-технологических средств, имеющихся в арсенале Азербайджанской Армии, а также о средствах киберзащиты на базе искусственного интеллекта для противодействия киберугрозам.

    Затем был посещен Центр боевого управления ВВС. Гостям был представлен брифинг о структуре центра, оснащенного современными системами управления, принципах его работы и направлениях деятельности, были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

    Азербайджан Узбекистан Минобороны Азербайджана визит
    Фото
    Özbəkistan hərbçiləri Azərbaycan Ordusunun Kibertəhlükəsizlik Mərkəzində olub
    Фото
    Uzbekistan's military delegation visits Cybersecurity Center of Azerbaijan
    Elvis

    Последние новости

    17:26
    Фото

    В Нахчыванском госуниверситете почтили память Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    17:24
    Фото

    Госагентство по антимонопольному контролю и ASK подписали Меморандум о сотрудничестве

    Бизнес
    17:24

    Азербайджан и Филиппины продолжают обсуждение прямого авиасообщения

    Внешняя политика
    17:18

    Азербайджан в ноябре отставал от квоты ОПЕК+ на 95 тыс. б/с

    Энергетика
    17:15

    ОПЕК вновь сохранила прогнозы роста спроса на нефть в мире в 2025-2026 годах

    Энергетика
    17:14

    Президент Азербайджана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова

    Внешняя политика
    17:08

    Ильхам Алиев поздравил туркменского коллегу

    Внешняя политика
    17:06

    Сийярто: Сотрудничество Баку и Будапешта снижает энергетические риски для Венгрии

    Внешняя политика
    17:03

    Фонд аграрного страхования выбрал страховщика

    Финансы
    Лента новостей