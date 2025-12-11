Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Страны ЕС запросили у ЕК €50 млрд на производство снарядов, ракет и средств ПВО

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 16:44
    Страны ЕС запросили у ЕК €50 млрд на производство снарядов, ракет и средств ПВО

    Страны ЕС запросили у Еврокомиссии (ЕК) €50 млрд на производство снарядов, ракет и средств противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) в рамках программы вооружения ЕС SAFЕ, суммарный объем которой составляет €150 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил на брифинге в Брюсселе.

    Из этой суммы €6 млрд предусматривается направить на производство БПЛА и средства борьбы с ними, €13 млрд - создание морских платформ.

    Ренье отметил, что 65% из 691 проекта, представленных ЕК 19 странами ЕС, предусматривают совместные закупки странами сообщества военных средств и оборудования.

