Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 11 декабря, 2025
    • 08:26
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Проспект Бабека, в направлении центра;

    6. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.

    НИИМ ситуация на дорогах пробки
    Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac yaranıb
    Elvis

    Последние новости

    09:08

    Ильхам Алиев поздравил президента Кении

    Внешняя политика
    09:06

    Япония и США провели учения с участием американских бомбардировщиков B-52

    Другие страны
    08:51
    Видео

    Дорожная полиция обратилась к водителям на фоне нестабильной погоды в Азербайджане

    Происшествия
    08:43

    Собянин сообщил о 32 сбитых за ночь дронах, летевших на Москву

    В регионе
    08:26

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:12

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    08:04

    Конгресс Гондураса отказался признавать результаты президентских выборов

    Другие страны
    07:43

    Австралийских министров обвинили в растрате бюджетных средств на семейный отдых

    Другие страны
    07:20

    NASA потеряло связь со своим аппаратом на орбите Марса

    Наука и образование
    Лента новостей