    WSJ: США намерены использовать $200 млрд замороженных активов РФ на проекты в Украине

    США в рамках урегулирования российско-украинской войны представили европейским странам предложения, которые предусматривают использование американскими финансовыми компаниями около $200 млрд замороженных российских активов для реализации проектов в Украине.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По их данным, упомянутые средства предлагается задействовать в том числе "для нового масштабного дата-центра", за энергоснабжение которого будет отвечать Запорожская АЭС.

    Издание пишет, что в течение последних недель администрация президента США Дональда Трампа ознакомила своих "европейских коллег с серией документов", в которых изложила свое видение послевоенного "восстановления Украины и возвращения России в глобальную экономику".

    В одном из документов описывается план США по реинтеграции РФ, предполагается, что американские компании будут "инвестировать в стратегические секторы - от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике".

