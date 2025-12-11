WSJ: США намерены использовать $200 млрд замороженных активов РФ на проекты в Украине

США в рамках урегулирования российско-украинской войны представили европейским странам предложения, которые предусматривают использование американскими финансовыми компаниями около $200 млрд замороженных российских активов для реализации проектов в Украине.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, упомянутые средства предлагается задействовать в том числе "для нового масштабного дата-центра", за энергоснабжение которого будет отвечать Запорожская АЭС.

Издание пишет, что в течение последних недель администрация президента США Дональда Трампа ознакомила своих "европейских коллег с серией документов", в которых изложила свое видение послевоенного "восстановления Украины и возвращения России в глобальную экономику".

В одном из документов описывается план США по реинтеграции РФ, предполагается, что американские компании будут "инвестировать в стратегические секторы - от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике".