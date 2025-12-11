İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    KİV: ABŞ Rusiyanın dondurulmuş 200 milyard dollarını Ukrayna üçün istifadə etmək istəyir

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 06:50
    KİV: ABŞ Rusiyanın dondurulmuş 200 milyard dollarını Ukrayna üçün istifadə etmək istəyir

    Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli çərçivəsində ABŞ Avropa ölkələrinə Ukraynada layihələrin həyata keçirilməsi üçün Amerika maliyyə şirkətləri tərəfindən dondurulmuş Rusiya aktivlərinin təxminən 200 milyard dollardan istifadəsini nəzərdə tutan təkliflər təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" mənbələrə istinadən yazıb.

    Vəsaitdən, digərləri ilə yanaşı, Zaporojye AES-in (Atom Elektrik Stansiyası) enerji təchizatına cavabdeh olacağı yeni geniş miqyaslı məlumat mərkəzi üçün istifadə edilməsi təklif olunur.

    Nəşr yazıb ki, son həftələrdə ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası avropalı həmkarlarına Ukraynanın müharibədən sonrakı bərpası və Rusiyanın qlobal iqtisadiyyata qayıdışı ilə bağlı baxışlarını əks etdirən bir sıra sənədlər təqdim edib.

    Sənədlərdən birində ABŞ-ın Rusiya Federasiyasının reinteqrasiya planı təsvir edilir və Amerika şirkətlərinin "strateji sektorlara – nadir torpaq metallarının hasilatından tutmuş Arktikada neft qazmalarına qədər sərmayə qoyacağı" təklif edilir.

    Rusiya ABŞ aktiv dollar
    WSJ: США намерены использовать $200 млрд замороженных активов РФ на проекты в Украине

    Son xəbərlər

    06:50

    KİV: ABŞ Rusiyanın dondurulmuş 200 milyard dollarını Ukrayna üçün istifadə etmək istəyir

    Digər ölkələr
    06:17

    Yakutiyada baş verən yanğında 5 nəfər ölüb

    Region
    05:43

    Braziliya nüvə silahları ilə bağlı müqaviləni ratifikasiya etməyib

    Digər ölkələr
    05:13

    "Coinbase"in direktoru "Bitcoin"in 1 milyon dollar olacağını proqnozlaşdırıb

    Maliyyə
    04:50

    Qəzza ilə bağlı "Sülh Şurası"nın tərkibi 2026-cı ildə açıqlanacaq

    Region
    04:20

    ABŞ Konqresinin aşağı palatası 901 milyard dollarlıq hərbi büdcəni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:45

    Fransada uşaq və yeniyetmələrin sosial şəbəkələrə girişi qadağan edilə bilər

    Digər ölkələr
    03:08

    ABŞ Baş Prokuroru: Ələ keçirilən tanker Venesuela və İrandan neft daşıyıb

    Digər ölkələr
    02:49

    Almaniya yaxın günlərdə Polşadan "Patriot"larını çıxaracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti