Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turun oyunları keçirilib
Komanda
- 11 dekabr, 2025
- 19:19
Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, qadın voleybolçular arasında 2 qarşılaşma baş tutub.
"Turan" Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində "Milli Aviasiya Akademiyası"nı, UNEC kollektivi isə Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında "Gənclər"i 3:0 hesabı ilə məğlub edib.
Kişilərin mübarizəsində isə "Ordu" "Neftçi"yə 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Bu matç Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunub.
Qeyd edək ki, qadınların Yüksək Liqasında VI turun "Murov Az Terminal" – "Abşeron" qarşılaşması təxirə salınıb. Kişilərin mübarizəsində VI tura dekabrın 13-də yekun vurulacaq.
Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turun oyunları keçirilib
