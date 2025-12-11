İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Komanda
    • 11 dekabr, 2025
    • 19:19
    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VI turun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, qadın voleybolçular arasında 2 qarşılaşma baş tutub.

    "Turan" Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində "Milli Aviasiya Akademiyası"nı, UNEC kollektivi isə Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında "Gənclər"i 3:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Kişilərin mübarizəsində isə "Ordu" "Neftçi"yə 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.

    Bu matç Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunub.

    Qeyd edək ki, qadınların Yüksək Liqasında VI turun "Murov Az Terminal" – "Abşeron" qarşılaşması təxirə salınıb. Kişilərin mübarizəsində VI tura dekabrın 13-də yekun vurulacaq.

