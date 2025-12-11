İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Ceyhun Bayramovla Peter Siyarto arasında təkbətək görüş başlayıb

    Xarici siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 19:04
    Ceyhun Bayramovla Peter Siyarto arasında təkbətək görüş başlayıb

    Budapeştdə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Macarıstanın xarici işlər və xarici iqtisadi əlaqələr naziri Peter Siyarto arasında təkbətək görüş başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Görüş 3-cü Azərbaycan–Macarıstan Strateji Dialoq çərçivəsində baş tutur. Nazirlər ikitərəfli münasibətləri nəzərdən keçirəcək və 3-cü Strateji Tərəfdaşlıq Dialoqu ərəfəsində Azərbaycan–Macarıstan strateji tərəfdaşlığının irəlilədilməsinə sadiqliklərini bir daha təsdiqləyəcəklər.

    Ceyhun Bayramov Peter Siyarto Macarıstan
    В Будапеште началась встреча Байрамова и Сийярто один на один
    Bayramov-Szijjarto meeting in one-on-one format gets underway in Budapest

