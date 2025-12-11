Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и Венгрия провели третье заседание Стратегического диалога в Будапеште - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 19:51
    В Будапеште состоялось 3-е заседание Стратегического диалога "Азербайджан–Венгрия" под сопредседательством министров иностранных дел двух стран Джейхуна Байрамова и Петера Сийярто.

    Как сообщает "Report", об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

    Министры высоко оценили нынешний высокий уровень азербайджано-венгерского стратегического партнерства и рассмотрели его динамичное развитие, основанное на дружбе и общих интересах, при поддержке политического диалога на высоком уровне.

    "Стороны подчеркнули важность открытия новых горизонтов сотрудничества, уделяя внимание сферам торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики. Особое внимание было уделено участию Венгрии в работах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, в частности в восстановлении села Солтанлы Джебраильского района", - говорится в сообщении.

    В ходе встречи было отмечено, что Азербайджан высоко ценит активную роль Венгрии в тюркском мире, а также тесную координацию двух стран в рамках ООН, ОБСЕ и других международных платформ.

    По итогам заседания стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды между Министерством энергетики Венгрии и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также Протокол третьей встречи Стратегического диалога "Азербайджан–Венгрия".

    В Будапеште началась встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство иностранных дел Азербайджана.

    Встреча проходит в рамках 3-го Азербайджано–Венгерского стратегического диалога.

    "Министры рассмотрят двусторонние отношения и еще раз подтвердят свою приверженность продвижению стратегического партнерства "Азербайджан–Венгрия" накануне 3-го Стратегического диалога партнерства", - говорится в сообщении.

